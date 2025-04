Elmas: "Napoli è indimenticabile, che bello tornare al Maradona! Lo Scudetto resta la mia foto profilo perché..."

Ultime notizie SSC Napoli - Elif Elmas ha parlato in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo Napoli-Torino:

"E' stato bello giocare di nuovo al Maradona! Ricordi? In verità per me è una cosa speciale aver vinto nella mia vita e vincere uno scudetto a Napoli non è facile, è stato difficile ma anche bellissimo! Per questo ho l'immagine dei miei profili social con me con la coppa e la lascio! Perché per me è una cosa indimenticabile, che mi rimarrà per sempre, tutta la vita. Veramente sono contento ed è stato bello giocare ancora al Maradona, sono contento".