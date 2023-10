Caso Osimhen, si attende la risposta della Farnesina: chiesti chiarimenti da Lagos

Victor Osimhen non è ancora tranquillo, non riesce a superare quella questione legata ai video comparsi e poi tolti dal profilo TikTok della società azzurra.

Victor Osimhen

Video Osimhen, in arrivo la risposta della Farnesina

Su Instagram non sono ancora ricomparse, come riporta Il Mattino, le foto che lo ritraggono con la maglia del Napoli e si attende, in queste ore, la risposta della Farnesina alla richiesta di chiarimenti del ministro dello sport di Lagos. Il calciatore, però, dopo il gol al Lecce senza esultare, a fine gara è andato a salutare i tifosi che lo hanno acclamato.

