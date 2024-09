Cagliari, Nicola potrebbe varare una difesa tutta nuova contro il Napoli: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Cagliari di Davide Nicola ha ripreso ieri pomeriggio ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico post Lecce. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Senza il greco Hatzidiakos e con Wieteska che potrebbe ancora partire (ora è in Nazionale), Nicola vara una nuova difesa per la prossima gara in casa contro il Napoli: