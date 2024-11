Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno sottolinea un dato in merito a Romelu Lukaku in vista di Torino-Napoli:

"Romelu Lukaku è la bestia nera del Torino: in carriera sono cinque i gol e quattro gli assist realizzati contro i granata. Occhio, invece, ad Antonio Sanabria che ha segnato tre reti negli ultimi quattro match con la squadra partenopea. Conte dovrebbe riproporre in blocco l’undici della scorsa gara".