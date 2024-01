Barak in pole position per il centrocampo del Napoli: si sta discutendo sulla formula dell'operazione

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto in merito al calciomercato Napoli in entrata:

"Il Napoli avrebbe bisogno pure di un mediano strutturato : in pole position c’è Antonin Barak che è stato vicino all’azzurro già due anni fa prima di accasarsi alla Fiorentina. È molto forte fisicamente ma ha anche qualità. Con Italiano sta giocando prevalentemente da mezz’ala. Potrebbe sostituire Anguissa oppure giocare insieme al camerunense, quando rientrerà dalla Coppa d’Africa. Napoli e Fiorentina stanno discutendo della formula. La viola ha detto no al prestito secco e si ragiona sull’inserimento di un obbligo. Si tratterebbe di una cessione: Barak ha 29 anni e ha una discreta esperienza. Potrebbe allungare da subito la coperta di Mazzari a centrocampo che al momento è cortissima".