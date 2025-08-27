Incredibile Sancho, rifiuta la Roma e il trasferimento in Italia per 'colpa' di questa donna

Jadon Sancho ha bloccato il trasferimento alla Roma, non per motivi economici o di agenti, ma per amore secondo quanto riferito dal portale di Gazzetta.it. Il giocatore inglese, in trattativa avanzata con il club giallorosso, non ha mai dato una risposta definitiva, lasciando in sospeso anche i colloqui con Gasperini.

Dietro la scelta ci sarebbe la sua relazione con la rapper americana Saweetie, che lo ha spinto a recarsi spesso negli USA e a valutare un trasferimento in MLS. Nonostante l’accordo tra club e agente fosse già pronto, Roma e Manchester United si sono arresi. Sancho ha rimosso tutte le foto calcistiche dai suoi social e non sembra più interessato a restare in Europa, dopo due stagioni deludenti. Ora rischia di restare fuori rosa a Manchester, con il contratto in scadenza nel 2026.