Probabili formazioni Napoli-Milan, ultimissime Sky: tre novità negli azzurri. Pioli cambia modulo di gioco

Calcio Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli-Milan che si sfideranno domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Nel Napoli, come è noto, non ci saranno Victor Osimhen, Bartosz Bereszynski e Diego Demme. Nei rossoneri invece mancheranno Messias, Ibrahimovic e Kalulu.

Probabili formazioni di Sky Napoli Milan

Luciano Spalletti cambia poco nell'undici iniziale. Davanti a Meret, la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui che prende il posto di Olivera. A centrocampo Lobotka in cabina di regia con Zielinski e Anguissa ai lati. Davanti Politano vince il ballottaggio con Lozano (che aveva giocato titolare a Torino) mentre, insieme all'intoccabile Kvaratskhelia, ci sarà il Cholito Simeone.

Stefano Pioli cambia modulo puntando sul 4-2-3-1. Davanti a Maignan i difensori saranno Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez. I due centrocampisti saranno Tonali e Bennacer con i tre trequartisti Saelemaekers, Diaz e Leao. Unica punta è Giroud.