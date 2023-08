Monte ingaggi e saldo acquisti-cessioni: i dati parziali sul Napoli | FOCUS

Calciomercato Napoli - Come ogni sessione di mercato che si rispetti è tempo di fare analisi economiche e finanziare, seppur parziali, in quanto il mercato chiuderà alle ore 20 dell'1 settembre. In attesa di capire cosa accadrà con Gabri Veiga così come per i rinnovi di Osimhen e Zielinski, possiamo già tracciare una sorta di mini bilancio di quanto il Napoli post scudetto ha investito in cartellini e monte ingaggi. Partiamo da un dato certo: lo scorso anno, il monte stipendi della rosa di Luciano Spalletti era quasi di 70 milioni lordi. A questa somma va poi aggiunto l'ingaggio dell'ex tecnico azzurro che percepiva 7 milioni lordi. Dunque siamo sui 77 milioni lordi.

De Laurentiis e Chiavelli

Quanto ha speso finora il Napoli sul mercato?

Dal punto di vista dell'acquisizione dei cartellini, la S.S.C Napoli ha investito finora 76 milioni tra riscatti e acquisizioni a titolo definitivo :

30 milioni di euro per l'obbligo di riscatto di Giacomo Raspadori dal Sassuolo

12 milioni per esercitare il diritto di riscatto di Giovanni Simeone

6 milioni Caprile

6 milioni Cheddira

12 milioni Cajuste

10 milioni Natan

Una cifra sicuramente importante che potrebbe lievitare ancora di più qualora dovesse arrivare anche il colpo Gabri Veiga dal Celta Vigo. In quel caso, De Laurentiis avrebbe speso, in base alle cifre che circolano sul centrocampista, intorno ai 110 milioni. Alla voce spesa c'è poi, logicamente quella relativa alle entrate. Ad oggi il Napoli ha dato via solo Kim al Bayern Monaco previo pagamento della clausola di circa 57 milioni di euro. Ragion per cui, in generale, ad oggi senza l'eventuale colpo Veiga, si trova con un saldo negativo di 19 milioni. Se poi dovesse concretizzarsi l'arrivo del calciatore iberico, il saldo sarebbe chiaramente maggiore (-53 milioni).

Come è cambiato il monte ingaggi del Napoli

Premesso che il dato è suscettibile di variazioni in quanto i termini per acquisti e cessioni è ancora aperto, ragion per cui sono stime parziali, il monte ingaggi dello scorso anno è stato complessivamente di 77 milioni lordi come detto. Le cessioni, così come l'addio di Spalletti, hanno fatto scendere il tetto stipendi intorno ai 59 lordi. A questi vanno aggiunti gli ingaggi dei calciatori arrivati a titolo definitivo ed i rinnovi annunciati ufficialmente con tanto di tweet di De Laurentiis.

Ad oggi, stando alle cifre pubblicate sui vari siti specializzati, il monte stipendi lordo del Napoli si assesterebbe sui 67 milioni a cui va aggiunto lo stipendio di Garcia (3,9 lordi) il quale beneficia del Decreto Crescita. In totale siamo circa sui 71 lordi. Questa somma può auemntare o diminuire qualora si concretizzassero altri rinnovi (Osimhen in primis) o cessioni di ingaggi molto pesanti come quello di Hirving Lozano che a bilancio pesa 5,6 milioni lordi.