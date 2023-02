UFFICIALE - Mondiale per club, 32 squadre dal 2025: la nuova formula

Napoli Calcio - E’ in arrivo un nuovo mondiale per club. Decisamente più moderno rispetto a quello andato in scena finora ma soprattutto più competitivo. Tra tutte, infatti, saranno ben 32 le partecipanti e si disputerà tra giugno e luglio proprio come il mondiale delle nazionali.

Ufficiale il nuovo mondiale per club

Si disputerà in 8 gironi da 4 squadre con scontri diretti dagli ottavi di finale in poi. Da chiarire i criteri di qualificazione. Reso noto, invece, come verranno assegnati i posti:

- 4 alla confederazione africana,

- 4 all'Asia,

- 4 alla Concacaf,

- 1 all'Oceania,

- 6 alla Conmebol,

- 12 all'Uefa

- 1 alla federazione nazionale del paese ospitante.