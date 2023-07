James Rodriguez riparte dal Brasile.

James Rodriguez al San Paolo

Il San Paolo ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del trequartista colombiano, 32 anni ex Real Madrid e Bayern Monaco. Il giocatore torna in Sudamerica, dopo l’ultima esperienza all’Olympiacos e, in passato, è stato accostato a lungo al Napoli.

