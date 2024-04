Ultime notizie calcio - Il Mantova è stato promosso in Serie B dopo 14 anni grazie alla mancata vittoria del Padova a Lumezzane. Cavalcata straordinaria per una formazione ripescata ad agosto, merito delle intuizioni low-cost del ds Botturi e del lavoro dell'allenatore Davide Possanzini, che non a caso è nel mirino di Aurelio De Laurentiis: il presidente del club partenopeo l'ha infatti inserito nella short list di allenatori attenzionati per il futuro del Napoli.