Nuovo infortunio in difesa per il Tottenham, che sfida sul mercato il Napoli per Radu Dragusin del Genoa. Nel corso del match di FA Cup vinto contro il Barneley si è fermato anche Ben Davies. Ange Postecoglou, allenatore degli Spurs, ha dichiarato in conferenza stampa:

Tottenham infortunio Davies

“Ben Davies sembra che si sia fatto male al tendine del ginocchio". Puoi permetterti di perdere Eric Dier dopo questo infortunio? "Sì”.

