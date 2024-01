Torino-Napoli, Walter Mazzarri presenta la gara in conferenza stampa: data e orario

Ultime news calcio - Torino-Napoli è la prima gara del 2024, e alla vigilia del primo match dell'anno vi sarà la conferenza stampa di Walter Mazzarri.

Walter Mazzarri infatti domani, 6 gennaio 2024, presenterà la gara alla vigilia in sala stampa all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno: l'appuntamento è alle ore 11:15 con i giornalisti, per rispondere alle loro domande.