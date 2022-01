TMW - Napoli-Tagliafico, nuovi contatti per convincere l'Ajax ma spunta anche il problema ingaggio: le ultime

Il Napoli non molla per Tagliafico, terzino sinistro dall'Ajax.

Nuovi contatti anche nella giornata odierna tra l'Ajax e l'entourage di Nicolas Tagliafico. L'offerta del Napoli per il calciatore argentino è un prestito con diritto di riscatto e la volontà del calciatore 29enne è quella di trasferirsi in Serie A: si lavora per convincere i lancieri ad accettare questa formula.