Sky - Febbre per Raspadori, ecco quando verrà presa la decisione definitiva col Torino

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Torino, il Napoli deve fare i conti con un imprevisto dell’ultima ora.

Secondo quanto riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio portale, che Giacomo Raspadori è alle prese con un attacco febbrile e la sua presenza per il match di questa sera è fortemente in dubbio. ù

La gara, in programma domenica 27 aprile alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”, vale per la 34ª giornata di Serie A e riveste un’importanza cruciale per i partenopei nella volata finale del campionato, soprattutto in chiave europea e nella lotta a distanza con l’Inter di Simone Inzaghi.

Lo staff medico monitora costantemente le condizioni dell’ex Sassuolo, ma sarà soltanto nel pomeriggio che verrà presa una decisione definitiva sull’eventuale impiego dell’attaccante.