Retroscena Il Mattino: anche Di Lorenzo è uscito acciaccato da Napoli-Torino! Fino a ieri ha tenuto in apprensione lo staff

Ultime notizie SSC Napoli - Una delle maggiori capacità dell'allenatore del Napoli Antonio Conte è stata quella di trasformare le emergenze in opportunità e di trasferirle alla squadra. A chi viene chiamato in causa. Poi ci sono i fedelissimi, tra questi c'è il difensore Giovanni Di Lorenzo. Ne parla Il Mattino.

“Occhio però anche alle condizioni di quest'ultimo. Il capitano infatti è uscito acciaccato da uno scontro di gioco domenica scorsa con il portiere del Toro, Milinkovic Savic (si toccava il fianco) e fino ad ieri ha tenuto in apprensione lo staff per una botta al fianco. Per fortuna però non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Nulla che lo possa tenere fuori dalla contesa in terra salentina”