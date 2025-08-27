Napoli-Cagliari da record: decimo sold-out consecutivo allo stadio Maradona!

Sabato 30 agosto alle ore 20:45 si gioca Napoli-Cagliari, seconda giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ed esordio stagionale degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Per l'occasione l'impianto di Fuorigrotta sarà sold-out, come conferma l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

Lo stadio di Fuorigrotta sarà ovviamente sold out e si tratta di un record, visto che per la decima partita di seguito non ci sarà nemmeno un seggiolino libero sulle tribune. Metà dei posti erano andati a ruba con la campagna abbonamenti e la stessa sorte è toccata in poche ore ai biglietti messi in vendita dalla società, nonostante i prezzi abbastanza costosi. (...) La lunga serie dei sold out a Fuorigrotta sembra dunque destinata a continuare.

