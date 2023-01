Incredibile Al Thani: lo Sceicco augura un buon 2023 postando l'immagine del Napoli | FOTO

Notizie Napoli calcio. Che lo sceicco Al Thani abbia un debole per il Napoli non ci sono più dubbi: a dimostrarlo sono i continui riferimenti sui suoi social alla squadra partenopea, con tanto di cuori azzurri ed esaltazione per le vittorie.

Napoli, gli auguri dello sceicco Al Thani

Nulla a che vedere con eventuali interessamenti societari, sia chiaro, se non una profonda simpatia. L'ultima uscita dello sceicco Al Thani è arrivata ieri: per augurare un felice 2023, ha ripubblicato l'immagine postata dalla SSC Napoli sui suoi post. Inutile dire che la foto ha subito scatenato i tifosi azzurri.

