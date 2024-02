Sassuolo, nuovo allenatore dopo il ko col Napoli: scelto Ballardini

Il Sassuolo cambia ancora allenatore e lo fa dopo il brutto ko per 1-6 contro il Napoli nel recupero della 21esima giornata di campionato. Perché il club neroverde in zona retrocessione vuole salvarsi.

Nuovo allenatore Sassuolo: la scelta

Sarà Davide Ballardini il nuovo allenatore del Sassuolo e arriva qualche ora dopo il pesante ko per 1-6 contro il Napoli. Dopo l'esonero di Dionisi e la scelta di affidare per qualche giorno ad interim la squadra all'allenatore della Primavera Bigica, alla fine è stato scelto Ballardini come nuovo allenatore del Sassuolo. Risolti i problemi contrattuali con la Cremonese. Nelle prossime ore le firme.