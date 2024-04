Ricordate Rafael Cabral? Incubo in Brasile, il portiere se la sta vedendo brutta

Tiene banco il caso Meret in casa Napoli con l’enorme errore di ieri che ha portato al momentaneo 1-1 tra Napoli-Frosinone, ma non se la passa benissimo un altro ex portiere azzurro dall’altra parte del mondo: parliamo di Rafael Cabral, rientrato in Brasile dopo l’esperienza europea e attualmente al Cruzeiro anche se ancora per poco.

Caos Rafael Cabral, rinuncia a giocare e addio vicino

“Non voglio giocare, schierate l’altro portiere”, è stata questa la richiesta dell’estremo difensore verdeoro come svela la stampa verdeoro. Il motivo? Un periodo turbolento che lo ha segnato nel profondo. La tifoseria già in generale rumoreggiava per le sue prestazioni, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il derby con l’Atlético MG dove c’è stato un suo errore che ha deciso la finale del campionato mineiro.

Pochi giorni più tardi, per la gara in Coppa Sudamericana contro l’Alianza, Rafael è stato fischiato e contestato dalla sua tifoseria ininterrottamente sin dal riscaldamento. Furia che è poi dilagata quando il risultato, inizialmente di 3-0, si è chiuso sul 3-3 con un altro errore netto del portiere in una delle tre occasioni.

L'atleta, mortificato, ha chiesto pubblicamente scusa nel post partita assumendosi tutte le responsabilità, aprendo alla possibilità di far spazio al collega di reparto accomodandosi in panchina e lasciando tutto nelle mani dell'allenatore e della commissione tecnica. Alla fine è andata anche peggio: con un rapporto ormai compromesso, è pronta direttamente la cessione in queste ore. Può andare al Santos, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, dove partirebbe dietro nelle gerarchie. Ma a 33 anni, quella che doveva essere una stella della porta brasiliana, è in profonda caduta.