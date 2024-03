Posizione forte dell'Inter, confronto con Acerbi: sono tutti ben consapevoli che la via per la difesa sia stretta, la parola razzismo sarà allontana dal club

Ultime notizie Serie A - Si aspetta la sentenza in Italia per il caso Acerbi-Juan Jesus che ha fatto tanto discutere per il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter nei confronti dell'avversario in Inter-Napoli. Ora ci sono delle notizie importanti che riguardano la posizione nerazzurra.

Inter, caso razzismo di Acerbi: la posizione

Dalla Gazzetta dello Sport arrivano delle nuove notizie in merito al caso Acerbi e il possibile insulto razzista nei confronti di Juan Jesus con l'Inter che è pronta a prendere una posizione forte.

Si attende la conclusione delle indagini da parte dell’Inter che avrebbe voluto una gestione del caso diversa dall’inizio sul caso Acerbi. Per il club non erano necessarie le parole pronunciate da Acerbi alla Stazione Centrale di Milano appena tornato da Roma, dove si era radunata la Nazionale: quelle dichiarazioni, di fatto, hanno aperto ancor di più il vaso di Pandora causando la reazione del collega napoletano.

Confronto tra Acerbi e l'Inter, in casa nerazzurra sono tutti ben consapevoli che la via per la difesa sia stretta, ma in ogni caso nessuna decisione sarà presa dal club prima che arrivi una sentenza, che è attesa probabilmente la prossima settimana.

Sarà forte la posizione dell'Inter che alla base di ogni possibile punizione ci sarà una precisa volontà societaria: la parola razzismo, associata all’Inter negli ultimi giorni, dovrà essere allontanata senza se e ma. Lo dicono i valori del club, lo dice la storia.