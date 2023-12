Osimhen volato stamattina a Marrakech per il Pallone d'Oro africano, ecco quando tornerà a Napoli

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime indiscrezioni in merito al ritorno a Napoli di Victor Osimhen a poche ore da Napoli-Braga:

"Alla vigilia della gara di Champions contro il Braga al Maradona, decisiva per il passaggio agli ottavi, Victor Osimhen ha fatto un blitz in Marocco: con un volo privato è andato a Marrakech per la cerimonia del Pallone d'Oro africano. L'attaccante è nel trio dei finalisti assieme a Salah e Hakimi. Il giocatore non ha dunque preso parte all'allenamento di oggi programmato da Mazzarri. Rientrerà soltanto in serata".