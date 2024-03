Victor Osimhen non partirà per le amichevoli della nazionale nigeriana, dopo che, nella serata di ieri, ha saltato anche la gara con l'Inter, restando in panchina per tutti i 90 minuti.

Osimhen non andrà in ritiro

Come riferisce Radio Marte, l'attaccante resterà a Napoli dopo i problemi fisici che lo hanno costretto allo stop contro l'Inter. Anche Traore rimarrà con la squadra e potrà partecipare agli allenamenti di Castel Volturno.