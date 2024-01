Nuovo partner SSC Napoli 2023/24 in Oriente: è Bandao Sports

Nelle ultime ore si è parlato via social di un nuovo partner commerciale del club azzurro, che già a settembre 2023 è entrato a far parte dei partner regionali della SSC Napoli. In un comunicato degli scorsi mesi, il club azzurro nella versione cinese del proprio sito web, scriveva:

"La SSC Napoli è lieta di collaborare con Bandao Sports come nuovo partner regionale per creare una nuova esperienza perfetta. Da quando Bandao Sports è diventata ufficialmente Partner Regionale della SSC Napoli, le due parti hanno collaborato più volte nella creazione del valore del marchio, nella promozione su Internet, nella creazione di nuovi media, ecc., e hanno ottenuto grandi risultati. Le due parti approfondiranno ulteriormente la cooperazione in futuro e lavoreranno insieme per creare una nuova esperienza perfetta. La SSC Napoli lavorerà a stretto contatto con Bandao Sports a più livelli per promuovere congiuntamente il progresso di entrambi i marchi, in modo che sempre più fan in tutto il mondo amino la SSC Napoli e promuovano lo sviluppo degli sport internazionali. Allo stesso tempo, Bandao Sports raggiungerà un pubblico più ampio e trasmetterà il concetto e i valori del marchio a un numero maggiore di fan. Ci auguriamo che entrambe le parti ottengano maggiori risultati e successi e, in futuro, lavoreremo duramente per creare contenuti più creativi per i fan e offrire intrattenimento di alto livello e l'esperienza più soddisfacente".