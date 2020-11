Repubblica - Nuovo DPCM, lite per la Campania in zona rossa: De Luca fa pressioni e spinge per lockdown nazionale

Ultime notizie Coronavirus - Come riportato da Repubblica, chiude mezza Italia a causa del Covid 19. E' lite per la Campania. Indicazioni dal CTS sulla gravità di contagio, con il nuovo dpcm firmato da Giuseppe Conte che divide l'Italia in tre zone: rossa, arancione e verde. Il nuovo decreto entrerà in vigore domani 5 novembre. Posibile lockdown totale per alcune regioni.

Conte nuovo dpcm

Nuovo dpcm, lite per la Campania in zona rossa

Zone rosse: Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Alto Adige. In questa cerchia potrebbe però rientrare anche la Campania che attualmente è a forte rischio e si trova in zona arancione. A forte rischio l’area metropolitana Napoli-Caserta. Anche Puglia e Sicilia saranno presumibilmente inserite nella fascia intermedia, che prevede comunque la pesante serrata di bar e ristoranti. Lo stesso vale per la Liguria. A sorpresa, anche l’Emilia-Romagna balla sul filo, come pure il Veneto: ancora da stabilire se saranno arancioni o in fascia verde. Continua a spingere per un lockdown nazionale Vincenzo De Luca che fa pressioni sul Governo e sul premier Giuseppe Conte.