Nuovo DPCM, zone arancioni: divieti e permessi, torna l'autocertificazione! Conte blocca spostamenti e ristorazione [FOTO]

Covid 19 - Il Governo si attiva con il Premier Giuseppe Conte ieri sera ha lavorato e firmato il nuovo dpcm. Nuovo dpcm, 4 novembre, entrerà in vigore proprio da domani, 5 novembre fino al prossimo 3 dicembre. Un mese di misure restrittive maggiormente più severe di quelle attuali. Italia divisa in tre zone: zone rosse, zone arancioni e zone verdi. Andiamo a vedere quali sono le zone arancioni coronavirus in Italia e cosa si può fare nelle stesse zone arancioni. Ecco quanto evidenziato dal Corriere della Sera dal dpcm 2 novembre 2020 pdf

Nuovo DPCM Conte oggi

Nuovo DPCM, Zone Arancioni: Conte salva parrucchieri e centri cstetici, stop alla ristorazione. Torna l'autocertificazione

Conte ieri sera ha lavorato al nuovo dpcm e firma oggi per mandarlo in vigore da domani 5 novembre al 3 dicembre (per il momento). Queste sono le Zone Arancioni in Italia ad oggi: Campania, Puglia, Sicilia, Liguria e Veneto. Nel nuovo DPCM (5 novembre - 3 dicembre), il premier Giuseppe Conte (oggi parlerà) ha diviso l'Italia in tre zone. Andiamo a vedere quali sono le indicazioni per le zone arancioni.

Divieti nelle zone arancioni, cosa non si può fare

Vietato fare spostamenti con mezzi di trasposto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione;

Chiusi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;

Vietata la ristorazione con con consumazione su posto o in aree adiacenti.

Zone Arancioni Nuovo DPCM Conte

Cosa si può fare nelle zone arancioni

Spostamenti consentiti solo per esigenze di lavoro, sarà necessario l'autocertificazione;

Via libera alle mense e del catering;

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22;

Consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22;

Parrucchieri dpcm. Esercizi commerciali lasciati aperti: alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e centri estetici .

. Scuola a distanza, ad eccezione di scuola dell'infanzia, primaria e di primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

E' consentito svolgere attività individuale in prossimità della propria abitazione, rispettando le distanze di almeno un metro. Esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.

Autocertificazioni zone arancioni

Vietato spostamenti, eccetto per esigenze lavorative o di salute. Sarà necessario avere sempre un modello autocertificazione con se.