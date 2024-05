"Ti amerò per sempre", la nuova hit dell'estate dei Mr Hyde e Rosario Miraggio ambientata al Maradona

Napoli calcio, la nuova canzone 'Ti amerò per sempre' dei Mr Hyde e Rosario Miraggio è ambientata allo stadio Diego Armando Maradona. Il brano, destinato a diventare in città l'hit dell'estate scritto da Ludovico Brusco e Rudy Brasiello e co-prodotto dalla 10 records e 10 lab, racconta la storia di una coppia che condivide anche la passione per la propria squadra del cuore.