Mistero Osimhen: oggi c'è Nigeria-Guinea, ma lui non gioca!

Oggi si gioca Nigeria-Guinea, amichevole di preparazione in vista della Coppa d'Africa che inizia il 13 gennaio in Costa D'Avorio. Come tutti sanno, Osimhen si è già unito alla Nazionale nigeriana, ma lo ha fatto in gran ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra, saltando i primi giorni di allenamento.

Ultime notizie. La nazionale della Nigeria si trova ad Abu Dhabi e ieri Osimhen ha giocato la partitella vinta 12-0 contro una selezione di calciatori delle scuole calcio di Dubai, segnando anche due gol. Oggi però c'è Nigeria-Guinea e i media africani anticipano la formazione ufficiale, nella quale ancora una volta non compare Osimhen titolare:

Nigeria, formazione ufficiale: Nwabali, Osayi-Samuel, Sanusi, Omeruo, Troost-Ekong, Awaziem, Yusuf, Onyedika, Chukwueze, Simon, Umar.

Se Osimhen non è ancora disponibile, viene da chiedersi come mai il Napoli ha dovuto rinunciare ad un calciatore se comunque ha raggiunto il ritiro della Nazionale in ritardo e non può ancora giocare.