"Mi divertii a vedere la faccia di Spalletti". Film scudetto Napoli, la rivelazione di De Laurentiis | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Clip in anteprima da Sarò con Te, il film dedicato alla vittoria dello scudetto del Napoli nella scorsa stagione. Nel filmato in allegato si parla della frase con cui il presidente Aurelio De Laurentiis il 30 maggio 2022 annunciò di voler fare di tutto per riportare lo scudetto a Napoli, con al fianco Luciano Spalletti.

Film scudetto Napoli, la rivelazione di De Laurentiis

Il presidente e l’allenatore tornano su quella conferenza stampa, dando il proprio punto di vista dopo la risposta del patron azzurro.

De Laurentiis: “Uno dei giornalisti mi disse cosa pensassi di fare. Era una provocazione, a provocazione rispondi in maniera provocatoria. Mi divertii a vedere la faccia di Spalletti, come se avessi detto ‘Luciano, ora sono problemi tuoi’”

Spalletti: ”Quell’espressione lì è facile, fare di tutto per portare lo scudetto a Napoli: bene, sono contento, perchè ci vogliono poi i calciatori altrettanto importanti e forti per vincere. È una cosa normalissima”