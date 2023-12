Meret nuovo sponsor di Reusch! "Conservo ancora i guanti di Buffon che mi regalò papà" | VIDEO

Alex Meret è sponsor di Reusch, il principale marchio di guantoni da portiere. Il calciatore del Napoli è stato protagonista di uno spot via social, nel quale ha indossato i nuovissimi guanti Reusch ed ha raccontato il suo rapporto con questo noto brand.

Queste le parole di Meret: "Wow! Mi piace molto perché rimane molto aderente alla mano e ammortizza bene la palla. Ha anche una certa struttura, quindi fa sentire sicuri i polsi. Mi piacciono molto. Ad inizio carriera, quando non avevo ancora iniziato a fare scuola calcio, ricordo che mio papà mi regalò un paio di guanti Reusch bianchi e neri, con il nome di Gianluigi Buffon. Penso di averli ancora a casa come ricordo. Credo sia fondamentale voler raggiungere sempre nuovi obiettivi, provare a migliorarsi e fare sempre il massimo. Per riassumere: be the one!".