Lozano-Napoli, van Bommel lo manda in tribuna in Europa League: sempre più vicino?

Calciomercato. Hirving Lozano non è in campo nella gara che il Psv Eindhoven sta giocando contro Haugesund.

Ultime calcio mercato, Lozano in tribuna in Europa League

Il giocatore messicano, che è oggetto del desiderio del Napoli di Carlo Ancelotti, non è in campo nel match di ritorno di Europa League. L'attaccante non è neanche tra i componenti della panchina, a distanza di pochi giorni dopo l'infortunio patito in campionato.

Del futuro e dell'infortunio di Lozano ne aveva parlato ieri il tecnico del PSV, Van Bommel in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l'FK Haugesund:

"E' fatta col Napoli? Io penso che stiano certamente accelerando più i media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L'infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo l'infortunio della scorsa partita. Non si è allenato ieri, ora dobbiamo vedere come sta. C'è tempo fino alla gara di giovedì sera".