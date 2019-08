Maledizione Lozano, s'infortuna di nuovo in Psv-Den Haag: duro colpo, portato fuori a braccia!

Calciomercato Napoli - Maledizione Hirving Lozano, il messicano s'è infortunato di nuovo in Psv-Den Haag: duro colpo con Van Bakker, portato fuori a braccia dallo staff sanitario del club di Eindhoven! Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, sperando sia soltanto una forte contusione e nulla di rotto.

Dalle immagini l'infortunio non sembra di poco conto purtroppo e rischia di complicare la trattativa con la Ssc Napoli che secondo l'edizione odierna de Il Mattino era stata definita in ogni dettaglio. Ecco cosa scriveva il giornale stamattina a riguardo:

"Alla scritta Napoli sul cartello della A1, si avvicina, invece, Hirving Lozano. Mino Raiola sta guidando il messicano verso l'azzurro, dopo aver giocato sul fattore Pepé. Il Napoli aveva un accordo già chiuso con Lozano, trovato nel salotto di Montecarlo dell'agente, nelle stesse ore in cui si certificava, sempre con lo stesso manager, il passaggio di Manolas alla corte di Ancelotti. Al PSV andranno 42 milioni, l'attaccante passa da 4 milioni a 4.5 netti a stagione: si sta lavorando costantemente su bonus e diritti d'immagine. De Laurentiis vorrebbe avocare a sé, come sempre questi ultimi, compilando il modulo della Lega che prevede la cessazione complessiva al club: immagina di lasciare nel cassetto quello della divisione al 50%, mentre non entra neppure in gioco quello che lascia al calciatore tutta la gestione. L'accordo, filtra, si troverà nelle prossime ore e Lozano sarà un nuovo calciatore del Napoli".