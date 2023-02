Radio Deejay, Linus sbrocca contro il tifoso napoletano: "E che ca**o! Così non va bene"

Come ogni lunedì, a Deejay Chiama Italia su Radio Deejay c'è Lele Adani in collegamento con Linus e Nicola Savino. Un ascoltatore però si lamenta del poco spazio riservato al Napoli nella pagina sportiva del programma e scrive: "È fantastico, siete riusciti a non pronunciare la parola Napoli nello spazio sportivo!".

La reazione di Linus

Ultime notizie. Linus non ci sta e reagisce con decisione al tifoso napoletano: "E che ca**o, non va bene così! È un anno che facciamo i complimenti al Napoli. Questo è razzismo al contrario, è come quelli che sono razzisti perché sono i primi ad essere discriminati. Forse caro ascoltatore sei geloso perché so usare i sinonimi: non ho detto Napoli, ho detto capolista. Uno vuole essere gentile, poi trova sempre quelli che cercano il pelo nell'uovo".