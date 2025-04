Clamoroso Inter-Roma, i nerazzurri vogliono giocare domenica! Bloccato comunicato Lega, il retroscena

Ultimissime calcio - Si giocherà con il lutto al braccio e un invito alla massima sobrietà. Ma Inter-Roma non slitta. La Lega serie A infatti aveva deciso di non piegarsi, confermando la sfida di San Siro per sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco, nonostante l’invito del governo a posticipare la partita: appunto un orientamento, non una disposizione, come riporta l'edizione online di Repubblica.

Inter Roma si giocherà domenica

Il Consiglio dei ministri si era limitato a trasferire la volontà di non giocare nella data delle esequie in un “invito”, diffuso dal Coni. La Serie A però lo ha accolto solo in parte. La Lega era pronta a fissare Inter-Roma sabato, ma la volontà del club nerazzurro potrebbe cambiare la situazione a giochi praticamente fatti.