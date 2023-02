Insulti a Maradona, a La Spezia si dissociano: "Coro contestato da molti tifosi presenti"

Insulti e cori contro Diego Armando Maradona nel finale di partita tra Spezia e Napoli ieri mattina allo stadio Picco di La Spezia. Un coro che era già andato in scena nel dicembre 2021, allo stadio Maradona di Napoli, quando gli ultras spezzini in trasferta per la prima volta decisero di inneggiare alla morte del campione argentino.

Oggi sui quotidiani locali ci si dissocia dall'episodio, sottolineando come molti tifosi presenti nello stesso settore abbiano contestato il coro contro Maradona. ?Lo scrive Città della Spezia, quotidiano locale ligure.