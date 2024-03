Il tennista Fabio Fognini a Castel Volturno! Considerato uno dei più forti tennisti italiani di sempre, oggi Fabio Fognini è stato ospite della SSC Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno, approfittando della sua presenza in città in occasione della Tennis Napoli Cup che si sta disputando in questi giorni.

Ultime news. Nelle immagini in allegato il tennista Fognini in compagnia di Calzona, Politano e Raspadori.