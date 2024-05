Il Mattino - Conte è la ciliegina sulla torta di compleanno di De Laurentiis: risalgono le quotazioni, Pioli e Italiano sullo sfondo

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la decisione ormai certa di restare a Bergamo da parte di Gasperini, De Laurentiis è chiamato a prendere una decisione: fare l'oneroso investimento Antonio Conte per il nuovo allenatore o ripiegare su Pioli-Italiano? Ne parla l'edizione de Il Mattino oggi in edicola:

"Intanto resta alla finestra Stefano Pioli che sarebbe pronto a tornare in Campania a distanza di 20 anni ed a pochi chilometri da dove aveva cominciato la sua carriera di allenatore (alla guida della Salernitana, ripescata in B). Risalgono anche le quotazioni di Antonio Conte: con l'ex ct dell'Italia ci sono stati alti e bassi dallo scorso ottobre e se prima la decisione era di esclusiva pertinenza dell'allenatore pugliese adesso i giochi si sono invertiti. Conte è stato il sogno di una notte di mezza estate per De Laurentiis e da ieri potrebbe trasformarsi in un cadeau di primavera inoltrata. La ciliegina sulla torta di compleanno di De Laurentiis, insomma. Occhio anche a Vincenzo Italiano che è corteggiato dal Bologna, ma è perplesso di fronte al peso del dopo Thiago Motta. Un po' come sarebbe capitato l'anno scorso con Spalletti. Stavolta però c'è un Napoli da ricostruire".