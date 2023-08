Gesto da brividi di Guardiola per ricordare Mazzone: "E' stato come un padre per me"

Un gesto che vale più di tante parole. Nel giorno in cui ci ha lasciati Carlo Mazzone, decano degli allenatori italiani, Pep Guardiola ha deciso di ricordarlo in un modo molto particolare.

L'allenatore del Manchester City, che ha battuto il Newcastle con il risultato di 1-0 nella seconda giornata di Premier League, si è infatti presentato alle partite con una maglietta che ritrae proprio Mazzone nella celebre corsa sotto la curva dell'Atalanta. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"È un giorno triste, per me e per la mia famiglia. Quando sono arrivato in Italia, è stato come un padre per me. È stato una leggenda per il calcio italiano, ha avuto un grandissimo impatto su tutti, dai calciatori a presidenti. Mando un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia: l'anno scorso degli amici mi avevano mandato questa maglietta e l'ho voluta indossare oggi".