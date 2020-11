DIRETTA - Nuovo Dpcm, zone rosse per alcune regioni: le anticipazioni della bozza del Premier Conte

Ultime Coronavirus Italia - Zone rosse annunciate nel nuovo DPCM di Giuseppe Conte! Il Governo italiano è a lavoro per quanto riguarda l'emergenza Covid 19 in Italia. Bozza nuovo DPCM del premier Conte, che nelle prossime ore dovrebbe parlare in diretta nazionale per annunciare al popolo italiano quali saranno le zone rosse nel nuovo decreto. Continuano ad aumentare i contagi in Italia, che però resiste ancora rispetto gli altri paesi europei da un nuovo lockdown. Aumenteranno però le misure restrittive nel nuovo DPCM, zone rosse per alcune Regioni d'Italia e altre arancioni pronte a rischiare la chiusura totale.

Quanti casi di Covid oggi 03/11 in Italia, il bollettino della Portezione Civile da Coronavirus

nuovo dpcm zone rosse, Conte

Nuovo dpcm, zone rosse: bozza del premier Conte

Coronavirus nuovo DPCM, l'anticipazione di Repubblica riguardo la bozza dpcm 3 novembre del Premier Giuseppe Conte.

Zone rosse dpcm

Bozza nuovo dpcm . Sono Lombardia, Piemonte e Calabria le regioni a rischio zona rossa. In tarda serata è attesa la firma e l'annuncio del Premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto riguardo l'emergenza e le misure restrittive anti-Covid. Nella bozza decreto Conte non ci sarà lockdown rigido come nei mesi scorsi.

Stop alle attività commerciali al dettagli nelle zone rosse, eccetto per le attività di vendita di generi alimentari. Via al coprifuoco dalle ore 22 alle 5.

Parrucchieri dpcm: le varie attività di parrucchieri, barbieri, estetisti saranno sospese nelle zone rosse.

Ristoranti nuovo dpcm: anche la ristorazione sarà bloccata nel nuovo dpcm di Conte. Sospese attività per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resteranno aperti aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Stop anche allo sport all'aperto nelle zone rosse. Vietato uscire di casa per fare attività fisica.

Coronavirus, zone rosse: stop agli spostamenti

Zona rossa dpcm. Nelle regioni considerate a maggior rischio, che diventeranno presto zona rossa, saranno vietati spostamenti, eccetto per esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero i motivi di salute. Vietati spostamenti anche nei mezzi pubblici.

nuovo dpcm conte

Nuovo dpcm Conte, stop alle crociere

Per quanto riguarda le crociere di bandiera italiana, sono sospesi tutti i servivi nel nuovo dpcm.



Concorsi pubblici e concorsi privati nuovo dpcm

Il premier sospende i concorsi pubblici e concorsi privati con il nuovo decreto Conte, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, oltre gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Nuovo dpcm, le regioni arancioni a rischio chiusura

Queste le regioni arancioni che potrebbero diventare zona rossa in caso di aumento dei contagi: Puglia, Liguria, Campania e Veneto.

Chiusura totale dei ristoranti nelle regioni arancioni!

Al momento, sono salvi dalla chiusura le attività come parrucchieri e centri estetici.

Regioni verdi, le nuove norme

Per quanto riguarda le zone non rosse, ma verdi, scatterà il coprifuoco alle ore 21 per tutte le attività. Chiusi i centri commerciali.

Nuovo DPCM, autocertificazione

Autocertificazione Covid. Nelle Regioni rosse sarà quasi lockdown e quindi per le zone rosse servirà l'autocertificazione. Il Premier Conte annuncia che servirà autocertificazione per le varie Regioni rosse, mentre dalle 21 sarà coprifuoco nazionale.