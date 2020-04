Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: incremento di 1615 contagiati, ancora oltre 600 morti

Notizie - Coronavirus, bollettino Protezione Civile. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in Italia in merito al Coronavirus. E' il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, come solito a parlare dei numeri odierni tra contagi, decessi e guariti. Numeri che restano alti ma che fanno sperare ad una possibile discesa del contagio in Italia. Il paese resta in lutto anche oggi per tanti decessi a causa del Covid 19.

Coronavirus

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, giovedì 9 aprile, della protezione Civile:

Casi attuali : 96.877 (+1.615)

: 96.877 (+1.615) Deceduti : 18.279 (+610)

: 18.279 (+610) Guariti : 28.470 (+1.979)

: 28.470 (+1.979) TOTALE CASI: 143.626 (+4.204)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 8 aprile

Casi attuali : 95.262 (+1.195, +1,3%)

: 95.262 (+1.195, +1,3%) Deceduti : 17.669 (+542, +3,2%)

: 17.669 (+542, +3,2%) Dimessi / Guariti : 26.491 (+2.099, +8,6%)

/ : 26.491 (+2.099, +8,6%) Ricoverati in Terapia Intensiva : 3.693 (-99, -2,6%)

: 3.693 (-99, -2,6%) Totale casi : 139.422 (+3.836, +2,8%)

: 139.422 (+3.836, +2,8%) Tasso grezzo di letalità : 12,7%

: 12,7% Ricoverati in terapia intensiva: 2,6% su casi totali / 3,9% su casi attuali