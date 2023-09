DAZN - L'esultanza di Osimhen e la reazione ai complimenti di Garcia: retroscena da bordocampo

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Giuseppe, bordocampista per DAZN in Napoli-Udinese:

Commento sulla prestazione di Kvara?

“Faccio una premessa. Si è parlato tanto delle prestazioni di Kvara negli ultimi mesi. A mio avviso le prestazioni ci sono sempre state. È un giocatore che, a mio parere, non ha mai perso continuità, al contrario della squadra. Nelle prime uscite di stagione, anzi, credo possa aver fatto addirittura meglio rispetto allo scorso finale di stagione. L’unico dubbio era su quanto potesse pesare al calciatore l’astinenza dal gol. Nella gara ha lasciato capire quanto gli sia realmente pesato, soprattutto con la reazione al secondo palo. Gli ho chiesto se ne avesse avvertito la mancanza, a fine partita, e mi ha confermato le impressioni”.

Ci racconta il momento del gol di Osimhen?

“È stata un’esultanza meno colorita rispetto alle abitudini. Forse, può aver contribuito il dubbio sulla posizione di fuorigioco. Nell’esultanza è andato ad abbracciare Lindstrom, senza passare da Garcia. Anche al momento del cambio, inoltre, il tecnico gli ha fatto i complimenti ma Victor pare essere rimasto un po’ sulle sue”.

Un successo che può contribuire a ripartire?

“Posso assicurarvi che, nelle ore che precedevano la gara, c’era una carica nervosa notevole. La vittoria, e le quattro reti realizzate, hanno contribuito ad alleggerire la tensione. Un successo importante in virtù dei prossimi impegni, soprattutto la sfida contro i Galacticos. Un Napoli che, per espressione di gioco, pare essere tornato l’avversario temibile della scorsa stagione”.