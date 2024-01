The Times annuncia - Napoli, Mourinho incontrerà De Laurentiis in settimana!

Mourinho incontrerà in settimana De Laurentiis, lo riferisce l’autorevole quotidiano britannico Times:

"José Mourinho punta a un ritorno immediato dopo il suo licenziamento a sorpresa dalla Roma e aspetta di incontrare il Napoli già questa settimana. La preferenza del vincitore di due Champions League è quella di rimanere in Italia e unirsi a un club di Serie A con risorse più importanti rispetto alla Roma, e il Sunday Times capisce che Mourinho è pronto a incontrare il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere della panchina dei campioni d’Italia. Il Napoli oggi è ottavo in Serie A, a 20 punti dalla capolista, l’Inter. De Laurentiis ha faticato a sostituire Luciano Spalletti. Il successore di Spalletti, Rudi Garcia, è stato licenziato a novembre, e Walter Mazzarri ha vinto solo quattro delle 11 partite e ha un contratto che scadrà a giugno".