Berardi si è operato, potrebbe tornare a giocare prima del previsto: la decisione su Euro 2024

Ultime calcio - Operazione al tendine d'Achille riuscita per Domenico Berardi che adesso inizia ufficialmente la lunga fase della riabilitazione e che lo terrà fuori da Euro 2024. Come riporta TMW, però, i tempi di recupero si prospettano più brevi poiché il tendine infortunato si è staccato al centro e non dalla parte dell'osso. Possibile, e questa è la speranza che accompagna in queste ore lo stesso Berardi, che il calciatore sia in grado di tornare a lavorare in gruppo già per l'inizio del prossimo campionato. Questo il comunicato del club:

Berardi si è operato, i tempi di recupero

"Il calciatore Domenico Berardi, accompagnato dal Dr. Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico di riparazione, mediante tenoraffia, della lesione del tendine d’Achille destro. L’operazione, effettuata presso la “Casa di Cura Toniolo” di Bologna dal Prof. Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita".