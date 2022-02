ASL Napoli 2: "Koulibaly e Anguissa, 10 giorni di isolamento al rientro dalla Coppa Africa"

Ultime notizie Napoli. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione della ASL Napoli 2 Nord. È la stessa persona che un anno fa impediva al Napoli di andare in trasferta a Torino per giocare contro la Juventus: "Poco più di un anno fa fermavo il Napoli per la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre ASL. Mi chiedevano cosa mi avesse portato a prendere quella decisione, nata in base alle circolari ministeriali. Alla fine ho avuto ragione, come sentenziato dal CONI".

Koulibaly e Anguissa, isolamento forzato al rientro dall'Africa

Ora Granata è chiamata a commentare il rientro in Italia dei giocatori come Koulibaly e Anguissa, che torneranno dal Camerun dopo la Coppa Africa. Quale iter è previsto per loro? "Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall'estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell'isolamento nei prossimi giorni. Al rientro in Italia possiamo riconoscere un'infezione contratta all'estero, Koulibaly avrebbe un Green Pass super rafforzato vista la sua positività recente al Covid.

Attualmente sono suddivisi per elenchi i Paesi: in base a dove si proviene si attuano delle regole. L'elenco E interessa a noi, dato che i due calciatori provengono dal Camerun. Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci giorni con un tampone in entrata e uno in uscita. Ma, come dicevo, stiamo aspettando il nuovo Decreto che facilita i rientri dall'estero. Ci sono regole più flessibili e viene considerato lo stato vaccinale, quello di guarigione. Di ufficiale, però, non c'è ancora nulla. Mi rapporterò con i medici del Napoli.

Altri calciatori sono rientrati in Italia senza fare quarantena? Io ho detto ciò che è previsto per tutti i cittadini, se poi c'è qualche protocollo sportivo, io non ne sono in possesso".