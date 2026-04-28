Amichevole Napoli Legends, il 26 maggio al Maradona ci saranno anche Pecci e Di Fusco: "Per i tifosi napoletani, per Napoli" | FOTO

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Amichevole Napoli Legends, il 26 maggio al Maradona ci saranno anche Pecci e Di Fusco: Per i tifosi napoletani, per Napoli | FOTO

Amichevole Napoli Legends il 26 maggio alle ore 20:30 allo stadio Maradona. Ci saranno anche Pecci e Di Fusco. Biglietti in vendita su Etes.it

Ultimissime Calcio Napoli: confermate altre due importantissimi presenze per il 26 maggio allo stadio Maradona per il match di beneficenza tra il Napoli Legends e Legends Resto del Mondo.

Amichevole Napoli Legends, ci saranno anche Pecci e Di Fusco

All’evento, i cui fondi saranno devoluti al carcere minorile di Nisida, ci saranno anche l'ex centrocampista Eraldo Pecci e l'ex portiere Raffaele Di Fusco.

Pecci e Di Fusco si aggiungeranno a grandissimi nomi come quelli di Ezequiel LavezziLorenzo Insigne, Dries Mertens, Jose Maria Callejon, Ruud Krol, Gianfranco Zola, Andrea Carnevale, Alessandro Renica, Alemao e tanti altri. 

Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti dell'evento a soli 6 euro sulla piattaforma Etes.it

Dall’account Instagram Napoli Legends si leggono le dichiarazioni di Eraldo Pecci:

"Torno in uno stadio unico con tifosi dal calore unico. Quanti ricordi belli e quante battaglie vinte con classe ed eleganza, perché eravamo e siamo una grande squadra. Per voi, per i ragazzi di Nisida, per Napoli".

C'è anche l'annuncio di Raffaele Di Fusco:

"Sono nato e cresciuto con questa maglia che ho indossato con onore per più di vent’anni. Torno al Maradona per tutti i tifosi napoletani che sono parte di me. Per voi, per i ragazzi di Nisida, per Napoli".

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