Sorpresa Gattuso: dopo la nazionale, spunta subito una panchina in Serie A

Chi sarà il nuovo Ct dell’Italia? A distanza di settimane dal tonfo in Bosnia che ha segnato l’ennesimo fallimento nostrano, con la terza mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in 12 anni, ancora non si sa chi succederà a Gennaro Gattuso che si è dimesso dopo l’enorme amarezza.

Si attende prima il nuovo presidente della FIGC, poi verrà fatta chiarezza sulla panchina tricolore.

Nuova panchina Gattuso: l'ex Ct riparte subito in Serie A?

Gennaro Gattuso riparte dal Torino?

Nel frattempo lo stesso Gattuso, però, potrebbe subito ripartire con una nuova avventura in Serie A. A svelarlo è Gianluca Di Marzio, esperto mercato di SkySport, nel corso del podcast con TMW rivelando un retroscena a proposito della panchina del Torino.

Come riferito, non è sicura, infatti, la permanenza di Roberto D’Aversa a fine stagione e il preferito nel caso sarebbe Daniele De Rossi. L’ex centrocampista, però, avrebbe già dato parola al Genoa per una permanenza.

Così ecco il possibile piano B: “Attenzione alla pista Gattuso, perché Petrachi avrebbe voluto Gattuso in passato se fosse andato alla Cremonese”.

Da capire solo - sottolinea doverosamente Di Marzio - se Gattuso avrà intenzione o meno di gettarsi subito nella mischia accettando l'eventuale proposta granata.