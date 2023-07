Napoli - Arrivano notizie che riguardano una curiosità accaduta a Napoli in queste ultime ore. Proprio allo Zoo di Napoli è appena nato uno splendido cucciolo di giaguaro, il suo nome è Osimhen.

Lo zoo ha diffuso anche le prime immagini di Victor, con la madre Ananga che non lo perde di vista un attimo e che si rivela iperprotettiva nei suoi confronti, così come il padre Ares. Erano trent'anni che a Napoli non nasceva un giaguaro: Victor ha anche ereditato dalla madre il fondo del manto scuro.