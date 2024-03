Jorginho: "Similitudini tra questo gruppo e quello che ha vinto l'Europeo. Contro l'Ecuador sarà tosta"

Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell'amichevole tra Italia ed Ecuador:

"Ci sono delle similitudini tra questo gruppo e quello che ha vinto l'Europeo. E' un gruppo che sta bene insieme, anche fuori dal campo si vede che ridono, scherzono ed è un ambiente dove si sta bene. Spalletti sta sperimentando nuove soluzioni tattiche? E' un'opportunità di crescita e ogni occasione è buona per essere aperto per assorbire le richieste del mister. Non abbiamo molto tempo e dobbiamo metterle sul campo subito.

Ecuador? Una gara difficile, contro una squadra di esperienza. Sarà una partita tosta, contro una squadra che cercherà di metterci in difficoltà. Le squadre sudamericane sono così, hanno qualità tecnica e sanno come giocarsela. Dobbiamo essere pronti a tutto e sfruttare queste amichevoli per essere pronti".