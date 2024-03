Italia-Ecuador, formazioni ufficiali: Raspadori dal 1' guida l'attacco | FOTO

Ultime news Nazionale italiana - Seconda e ultima amichevole di questa tournée americana per la Nazionale di Luciano Spalletti. Dopo il successo, firmato Retegui, contro il Venezuela, l'Italia affronterà il test Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey.

Formazioni Italia Ecuador

La gara, il cui fischio d'inizio è previsto per le 21:00 italiane (16:00 locali), rappresenta un importantissimo test per gli Azzurri in vista dell'Europeo di quest'estate. Sfruttando questa gara amichevole, infatti, Spalletti ha optato per un undici titolare molto diverso da quello schierato contro il Venezuela. Al centro dell'attacco, ad esempio, giocherà Giacomo Raspadori. In quel ruolo avrebbe potuto avere un'occasione anche lìattaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca, ma il centravanti è indisponibile per via di un risentimento muscolare.

Italia-Ecuador: le formazioni ufficiali

Ecco allora le formazioni ufficiali di Italia-Ecuador:

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori . CT: Luciano Spalletti.

. CT: Luciano Spalletti. ECUADOR (3-4-3): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho, Estupinan; Preciado, Caicedo, Franco, Plata; Sarmiento, Minda. CT: Félix Sánchez Bas

Formazione Italia vs Ecuador

Dove vedere Italia-Ecuador in tv e in streaming

La partita amichevole tra Italia ed Ecuador si giocherà domenica 24 marzo alle ore 21:00. Il match sarà visibile in tv su Rai 1. Inoltre, sarà anche possibile seguire la partita in streaming su Rai Play.