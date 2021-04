Dal duetto Mariani-Mertens al calcio del palo di Cristiano Ronaldo: le emozioni di Juventus-Napoli 2-1 [FOTOGALLERY CN24]

Napoli - Sconfitta per il Napoli allo Juventus Stadium contro i bianconeri per 2-1, grazie alle reti di Ronaldo e Dybala, nel recupero il gol su rigore di Insigne. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Juventus-Napoli 2-1

13′ Cristiano Ronaldo (J); 73′ Dybala (J); 90′ Insigne (N)

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69′ McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80′ Arthur); Morata (69′ Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Ramsey, Kulusevski

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj (76′ Mario Rui); Fabian Ruiz (89′ Petagna), Demme (54′ Osimhen); Lozano (54′ Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (76′ Elmas). Allenatore: Gennaro Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Lobotka, Cioffi

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Koulibaly (N), Alex Sandro (J), Rrahmani (N)

Note: recupero 1′ e 4′